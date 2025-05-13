Uluslararası Af Örgütü'nden Steinmeier’e Netanyahu ile görüşmemesi çağrısı

Steinmeier, Almanya ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerinin 60. yılı dolayısıyla İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’u Berlin’de konuk ettikten sonra İsrail’i ziyaret edecek.

Isaac Herzog ile birlikte aynı uçakta Tel-Aviv’e gidecek olan Steinmeier, İsrail’de çeşitli temaslarda bulunacak.

Steinmeier, bu ziyaret kapsamında UCM’nin geçen yıl hakkında Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama emri çıkardığı Netanyahu ile de bir araya gelecek.

Af Örgütünün Orta Doğu ve Kuzey Afrika Uzmanı Müller-Fahlbusch AA muhabirine, İsrail’in Gazze’de soykırım işlemekle suçlandığı dönemde Steinmeier’in İsrail’e gitmemesi ve Başbakan Netanyahu ile görüşme yapmaması gerektiğini anlattı.

Müller-Fahlbusch, Steinmeier’in bu dönemde İsrail’e yapacağı ziyaretin uygun olmadığını belirterek, “Onun İsrail ziyareti, özellikle de Başbakan Binjamin Netanyahu ile görüşmesi vahim bir mesaj gönderiyor. Bu, Almanya’nın savaş suçuna, insanlığa karşı işlenen suça ve Gazze Şeridi’nde devam eden soykırıma suç ortaklığı yaptığına dair mesaj.” dedi.

Netanyahu’nun Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından arandığına ve hakkında tutuklama emri bulunduğuna işaret eden Müller-Fahlbusch, “Almanya Cumhurbaşkanı onunla görüşmemekle yükümlüdür. Uluslararası hukuka, Avrupa kuralları ve standartlarına göre Binyamin Netanyahu ile görüşemez, görüşmemelidir, Biz bunu talep ediyoruz.” diye konuştu.

Müller-Fahlbusch Almanya’nın, İkinci Dünya Savaşı’ndan ve Holokost’tan çıkardığı derslerden birinin uluslararası hukuka ve kurallara dayalı düzene bağlılık olduğunu belirterek, “Almanya’nın sorumluluğu budur. Hiçbir devlet meselesi hukukun ve uluslararası hukukun üstünde değildir.” değerlendirmesinde bulundu.

İsrail tarafından işlenen savaş suçunun, insanlığa karşı suçun ve soykırımın kamuoyu önünde açıkça kınanması gerektiğini vurgulayan Müller-Fahlbusch, “Steinmeier'in Binyamin Netanyahu ile görüşmemesi gerekir.” dedi.

Katja Müller-Fahlbusch, Almanya’nın İsrail’e silah sağlamayı da derhal durdurmasını istedi.

“Gazze’deki durum bir soykırımdır. İsrail, Gazze’de soykırım yapmaktadır.” diyen Müller-Fahlbusch, Gazze’ye yönelik 10 haftadan fazla devam eden ablukanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Müller-Fahlbusch, "İnsanların açlıktan öldüğünü görüyoruz. Yetersiz beslenmeden dolayı ölen insanları görüyoruz. Sağlık sistemi çöküyor. Bunların hiçbiri yasal değil. Hiçbiri meşru değil. Bunlar suçtur; uluslararası toplumun, dünyanın gözleri önünde işlenmekte olan bir suçtur ve artık durmalı.” şeklinde konuştu.

Alman hükümeti İsrail'in varlığının ve güvenliğinin Almanya'nın "devlet meselesi" olduğunu belirtiyor.

Gazze’ye insani yardımın girmesine izin verilememesini eleştiren yetkililer, ancak Gazze’de İsrail’in işlediği savaş suçlarını kınamaktan kaçınıyor.

“İsrail’in tarafında olduklarını” ifade eden Alman yöneticiler, İsrail’i "koşulsuz desteklediklerini" dile getiriyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ülkede 23 Şubat'ta yapılan genel seçimlerin hemen ardından, hakkında tutuklama emri bulunan İsrail Başbakanı Netanyahu'ya ülkesini ziyaret etmesinin yollarını bulmak için söz verdiğini açıklamıştı.