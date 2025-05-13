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Dünya
AA 13.05.2025 11:43

Hamas: İsrail, tedavi sürecindeki bir gazeteciyi öldürerek savaş suçu işlemiştir

Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'nde tedavi gören gazeteci Hasan Islih'in İsrail saldırısında öldürülmesinin "uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektiren yeni bir savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hamas: İsrail, tedavi sürecindeki bir gazeteciyi öldürerek savaş suçu işlemiştir

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal devleti (İsrail), gazeteci Hasan Islih'i tedavi gördüğü Nasır Hastanesi'nde öldürerek, işgalin karanlık siciline yeni bir savaş suçu daha ekledi." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in, doğrudan gazetecileri hedef alarak insani ve hukuki hiçbir normu tanımadığı, özgür sesleri ortadan kaldırmakta ve gerçeği bastırmakta ısrar ettiği vurgulandı.

İsrail'in ahlaki ve basın ilkeleri açısından tamamen iflas ettiği, uluslararası hukuku açıkça çiğnediği vurgulanırken uluslararası topluma da "Filistinli gazetecileri korumak için harekete geçme ve İsrail’i caydıracak yaptırımlar uygulama" çağrısı yapıldı.

İsrail ordusunun gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği bombardımanda, daha önceki bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Islih'in de hayatını kaybettiği bildirilmişti.

"Alam24" haber ajansında müdür olarak çalışan Islih'in ölümüyle, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında öldürülen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedilmişti.

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