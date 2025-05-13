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Dünya
AA 13.05.2025 10:58

Almanya'da darbe teşebbüsüyle suçlanan örgüte ait dernek yasaklandı

Almanya Federal İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in kararıyla "Almanya Krallığı Derneği"nin yasaklandığı ve şüpheli 4 elebaşının da gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'da darbe teşebbüsüyle suçlanan örgüte ait dernek yasaklandı

Almanya İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, "Derneğin amacı ve faaliyetleri ceza hukukuna aykırı olup, anayasal düzene aykırıdır." denildi.

İçişleri Bakanı Dobrindt, derneğin yasaklanma gerekçesini, Almanya'da darbe planlamakla suçlanan "İmparatorluk Vatandaşları (Reichsbürger)" örgütünün en büyük derneği niteliği taşıması olarak açıkladı.

2012 yılında Wittenberg'de "Yüce Hükümdar" Peter Fitzek tarafından ilan edilen "Almanya Krallığı Derneği" şu anda Almanya'da sözde İmparatorluk Vatandaşları ve özyönetimcilerden en fazla üyeye sahip birlik olarak kabul ediliyor.

Federal Savcılığın kararıyla aralarında kurucu Fitzek'in de olduğu şüpheli 4 elebaşının gözaltına alındığı kaydedildi.

Sanıkların Karlsruhe'deki Federal Adalet Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Reichsbürger nedir?

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.

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