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Dünya
AA 13.05.2025 10:37

Hindistan ve Pakistan askeri yetkilileri, ateşkesi sürdürme konusunda anlaştı

Hindistan ve Pakistan üst düzey askeri yetkilileri, yaptıkları telefon görüşmesinin ardından saldırgan eylemlerden kaçınma ve ateşkesi koruma konusunda anlaştı.

Hindistan ve Pakistan askeri yetkilileri, ateşkesi sürdürme konusunda anlaştı

Indian Express gazetesinin haberine göre, Hindistan ordusundan Korgeneral Rajiv Ghai ile Pakistan ordusundan Tümgeneral Kashif Chaudhry, telefonda görüştü.

Görüşmenin ardından Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, tarafların saldırgan eylemlerden kaçınma ve ateşkesi koruma konusunda anlaştıkları aktarıldı.

Tarafların ayrıca, sınır hattı ve ötesindeki bölgelerdeki asker sayısının azaltılmasını değerlendirme konusunda da uzlaştıkları bildirildi.

Öte yandan, Cammu Keşmir'deki çatışmalar nedeniyle kapatılan kuzey ve batı Hindistan'daki 32 havalimanında uçuşlar yeniden başladı.

Hindistan'ın saldırısı ve çatışmalar

Hindistan'ın, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenlemesiyle taraflar arasında çatışmalar başlamıştı.

İki ülke, 10 Mayıs'ta ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan etmişti.

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