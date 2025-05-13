Parçalı Bulutlu 17.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.05.2025 10:01

Dünyaca ünlü sanatçılar İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı

Dünya genelinde 350'den fazla tanınmış yönetmen, oyuncu ve yapımcı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak nitelendirerek kınadı.

Dünyaca ünlü sanatçılar İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınadı

Variety dergisinin haberine göre, sanatçılar, İsrail saldırısında hayatını kaybeden Filistinli gazeteci Fatma Hasune​​​​​​​ için bir açık mektup yayımladı.

Mektupta, Gazze'deki soykırıma sessiz kalamayacaklarını belirten sanatçılar, sinemanın adaletsizliklerle mücadelede bir araç olması gerektiğini vurguladı.

İsrail güçlerinin Oscar ödüllü "No Other Land" belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'a yönelik saldırısını kınayan sanatçılar, Akademi'nin tepkisizliğini eleştirdi.

Aralarında Pedro Almodovar, Javier Bardem, Gianni Amelio, Ralph Fiennes, Mark Ruffalo, Yorgos Lanthimos ve Khalid Abdalla gibi dünya çapında tanınmış 350'den fazla yönetmen, oyuncu ve yapımcının imzasının bulunduğu mektupta, İsrail'in Gazze'ye saldırıları kınanarak, "Böylesine bir kayıtsızlıktan dolayı utanıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 25 yaşındaki Filistinli gazeteci Fatma Hasune hayatını kaybetmişti. Hasune'nin saldırıları konu alan belgeseli Cannes Film Festivali'nde gösterime girecekti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.

ETİKETLER
İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı Oscar
Sıradaki Haber
BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı, geçen haftaya oranla yüzde 70 azaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:13
Aliyev, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi
10:59
Almanya'da darbe teşebbüsüyle suçlanan örgüte ait dernek yasaklandı
10:57
Pakistan ordusu, Hindistan'ın saldırısında 40 sivilin öldüğünü açıkladı
10:46
Vakıf Katılım'dan 1,9 milyar lira net kar
10:39
Hindistan ve Pakistan askeri yetkilileri, ateşkesi sürdürme konusunda anlaştı
10:29
İhracat birim değer endeksi martta arttı
İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
İtalya'da Etna Yanardağı kül ve lav püskürttü
FOTO FOKUS
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ