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Dünya
AA 13.05.2025 09:51

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir aile daha yok oldu

Katil İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 3 kişi öldürüldü.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir aile daha yok oldu
[Fotograf: AA]

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyindeki El-Amudi bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda Filistinli anne ve baba ile çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na da hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda birçok kişi yaralandı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden 8 Mayıs'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de tüm fertlerini öldürerek yok ettiği 2 bin 200 ailenin nüfustan silindiği, 5 bin 120 ailenin ise yalnızca bir ferdinin hayatta kaldığı kaydedilmişti.

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