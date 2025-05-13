Vücudumuz ölüm anında kaybolan soluk bir ışık yayıyor olabilir

Calgary Üniversitesi ile Kanada Ulusal Araştırma Konseyi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, fareler ve bazı bitki türleri kullanıldı. Araştırma sonucunda, canlı organizmalardan yayılan bu soluk ışığın ölümle birlikte kaybolduğu gözlemlendi.

Canlı organizmalar zayıf bir ışıkla parlıyor

Araştırmayı yürüten fizikçi Vahid Salari ve ekibi, hem hayvanlarda hem de bitkilerde, yaşam sona erdiğinde gözle görülür düzeyde zayıf bir ışık salınımının durduğunu tespit etti. Çalışmada, "ultra zayıf foton emisyonu" (UPE) olarak bilinen bu ışığın, organizmalar yaşarken var olduğu ancak ölümle birlikte kaybolduğu belirtildi.

Bilimsel çevrelerde zaman zaman tartışmalı bir konu olan biyofoton salınımı, geçmişte doğaüstü iddialarla ilişkilendirilmişti. Ancak bu araştırma, konuyu bilimsel temellere oturtarak yeni bir bakış açısı sunuyor.

Isı değil, stres kaynaklı ışık

Bilim insanları, bu zayıf ışığın kaynağının vücuttaki stres durumunda artan reaktif oksijen türleri olabileceğini ifade ediyor. Vücut ısısı gibi dış etkenlerin ölçümü etkilemesini önlemek amacıyla, fareler ölüm sonrasında da vücut sıcaklığında tutuldu.

Deneyde, dört fare, canlıyken karanlık bir kutuda görüntülendi. Ardından ötenazi uygulanarak aynı koşullarda yeniden görüntülendi. Ölümden sonra yayılan foton miktarının belirgin şekilde azaldığı tespit edildi.

Benzer bir uygulama Arabidopsis thaliana (fare kulağı teresi) ve Heptapleurum arboricola (cüce şemsiye ağacı) bitkileri üzerinde de yapıldı. Fiziksel hasar ve kimyasal uygulamalarla strese sokulan bitkilerin de parlaklığında artış gözlemlendi.

Hücrelerin ışığı sağlık hakkında ipucu verebilir

Araştırmacılar, bu ışık salınımının gelecekte canlı organizmaların stres düzeyini belirlemede kullanılabileceğini belirtiyor. Bu sayede, hem insanlar hem de hayvanlarda sağlık durumu invaziv olmayan yöntemlerle izlenebilir.

Çalışmanın sonuçları, The Journal of Physical Chemistry Letters adlı dergide yayımlandı. Bilim dünyası için yeni ufuklar açan bu buluş, canlı organizmaların bugüne dek fark edilmeyen bir yönünü gün yüzüne çıkarıyor.