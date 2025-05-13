Çok Bulutlu 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
The Guardian 13.05.2025 09:20

Dünyanın en popüler meyvesi, iklim krizi nedeniyle tehdit altında

İklim değişikliği, dünya genelinde en çok tüketilen meyve olan muzun geleceğini tehdit ediyor. Christian Aid tarafından hazırlanan yeni rapora göre, Latin Amerika ve Karayipler'deki muz üretim alanlarının yaklaşık yüzde 60’ı 2080 yılına kadar bu ürünün yetişmesine uygun olmayabilir.

Dünyanın en popüler meyvesi, iklim krizi nedeniyle tehdit altında

Raporda, Guatemala, Kosta Rika ve Kolombiya gibi başlıca üretici ülkelerde artan sıcaklıklar, aşırı hava olayları ve iklim kaynaklı zararlıların muz üretimini olumsuz etkilediği, bu durumun kırsal bölgelerdeki geçim kaynaklarını da tehdit ettiği belirtildi.

Dünya genelinde en fazla tüketilen meyve olan muz, buğday, pirinç ve mısırdan sonra en önemli dördüncü gıda ürünü olarak kabul ediliyor.

Küresel üretimin yaklaşık yüzde 80’i yerel tüketim için yapılırken, 400 milyondan fazla kişi günlük kalori ihtiyacının yüzde 15 ila 27’sini muzdaki besin değerlerinden karşılıyor.

İklim krizinin bedelini üretici ülkeler ödüyor

Dünyadaki muz ihracatının yüzde 80’i Latin Amerika ve Karayipler'den karşılanıyor. Ancak bu bölgeler, iklim krizine en az katkı sağlayan yerler arasında yer almasına rağmen, yıkıcı etkileri en yoğun yaşayan bölgeler konumunda bulunuyor.

Guatemala’da muz üreticiliği yapan 53 yaşındaki Aurelia Pop Xo, “İklim değişikliği mahsullerimizi öldürüyor. Bu da gelir kaybı anlamına geliyor çünkü hiçbir şey satamıyoruz. Tarlamda olan şey ölümdür” sözleriyle yaşadığı durumu özetledi.

Cavendish türü tehlikede

Muzlar, özellikle de ihraç edilenlerin büyük kısmını oluşturan Cavendish türü, 15 ila 35 derece arasında sıcaklık ve düzenli su gereksinimi nedeniyle oldukça hassas. Şiddetli fırtınalar, yaprak dökümüne neden olarak fotosentezi zorlaştırıyor.

Ayrıca genetik çeşitliliğin düşük olması, muzları hastalıklara karşı savunmasız hale getiriyor. Özellikle “kara yaprak” mantarı, fotosentez kapasitesini yüzde 80’e kadar azaltabiliyor. Nemli ortamlarda yaygınlaşan bu mantar, düzensiz yağış ve sel olaylarıyla daha da etkili hale geliyor.

Toprak kökenli mantar küresel tehdide dönüştü

Yükselen sıcaklıklar ve değişen yağış düzenleri, toprak kökenli ve muz tarlalarını kasıp kavuran Fusarium Tropikal Irk 4 gibi mantar hastalıklarının yayılmasına da zemin hazırlıyor.

Bu mantar, dünya genelindeki Cavendish plantasyonlarında büyük kayıplara yol açıyor.

Zengin ülkelere çağrı

Christian Aid, iklim krizine en fazla katkı sağlayan zengin ülkelerin fosil yakıtlardan acilen vazgeçmesini ve iklim değişikliğine uyum sağlamaya çalışan yoksul ülkelere finansal destek sağlamasını talep ediyor.

Christian Aid Politikalar Direktörü Osai Ojigho, “Muz sadece dünyanın en sevilen meyvesi değil, aynı zamanda milyonlarca insan için temel bir besin kaynağı. Bu hayati ürünün iklim değişikliği tehdidi altında olduğunu artık fark etmeliyiz,” diyerek çağrıda bulundu.

ETİKETLER
İklim Değişikliği Kuraklık Latin Amerika
Sıradaki Haber
Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nden ajans muhabirlerinin Başkanlık uçağına alınmamasına tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:41
Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ şüphelisi yakalandı
09:35
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
09:35
Balık Ayhan vefat etti
09:31
Milli Savunma Bakanı Güler Azerbaycan'da
09:33
25 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
09:29
200 yıllık imkansız matematik problemi çözüldü
Meteoroloji 25 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji 25 ili uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor
FOTO FOKUS
Bayraktar TB3 SİHA'lardan tam isabet
Bayraktar TB3 SİHA'lardan tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ