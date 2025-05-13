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Dünya
AA 13.05.2025 06:50

Katil İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteci sayısı 215'e çıktı

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda 1'i gazeteci 2 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katil İsrail'in saldırılarında ölen gazeteci sayısı 215'e yükseldi.

Katil İsrail'in Gazze'de öldürdüğü gazeteci sayısı 215'e çıktı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, gece yarısı Nasır Hastanesi'nde ameliyathanelerin yapıldığı binayı doğrudan hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü, sağlık ekibi ve hastalardan da yaralananlar olduğu kaydedildi.

Hastanelere yönelik mükerrer saldırıların, İsrail'in sağlık sistemine daha fazla zarar verme, yaralı ve hastaların tedavisini hastanede bile tehdit etme "kastını" ortaya koyduğu aktarıldı.

Filistin haber ajansı WAFA'da ise daha önce başka bir saldırıda yaralanan ve hastanede tedavi gören gazeteci Hasan Abdulfettah Islih'ın hayatını kaybettiği, bazı hastaların ise yaralandığı kaydedildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Alam24" haber ajansında müdür olarak çalışan Islih'in ölümüyle, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında ölen gazeteci sayısının 215'e yükseldiği kaydedildi.

İsrail tarafından Filistinli gazetecilerin sistematik olarak hedef alınması ve suikasta uğramasının en sert şekilde kınandığı açıklamada, dünyada basın alanında faaliyet gösteren tüm kuruluşlara Gazze'deki gazetecilere yönelik bu sistematik suçları kınama çağrısı yapıldı.

Saldırıdan, İsrail ve ABD'nin yanı sıra soykırım suçuna iştirak eden İngiltere, Almanya ve Fransa'nın sorumlu olduğu dile getirildi.

Gazeteciler, hastanede bile hedef alınıyor

Medya Ofisinden yapılan bir diğer açıklamada ise saldırı sırasında, hastanede tedavi gören başka yaralıların da öldüğü belirtildi ancak sayı verilmedi.

Filistinli gazetecilerin sadece haber yaptıkları yerlerde değil tedavi oldukları hastanelerde bile hedef alındığına işaret edilen açıklamada, gazetecilerin, tüm yıldırma ve tasfiye girişimlerine rağmen görevlerini yerine getirmeye devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, uluslararası toplum ve Uluslararası Ceza Mahkemesi de dahil tüm adalet kurumlarına, gazetecilere, sivillere ve sağlık personeline karşı işlenen bu "iğrenç" suçları belgelemek ve faillerini yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

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