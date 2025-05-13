BM: Gazze'de servis edilen günlük öğün sayısı, geçen haftaya oranla yüzde 70 azaldı

BM Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dujarric, Gazze'de, halihazırda yemek dağıtma kapasitesi olan mutfaklarda sıcak yemek servislerin hızla azaldığına ilişkin rapor aldıklarını belirtti.

Gazze Şeridi'nde geçen haftaki 840 bin günlük sıcak öğünün yüzde 70 azalarak günde 260 bin öğüne düştüğünü belirten Dujarric, insani yardımın yalnızca gıdayla sınırlı olmadığını vurguladı.

Dujarric, Gazze halkını ziyaret ederek ihtiyaçlarını yerinde tespit etmenin ve su, hijyen, sağlık, beslenme, eğitim ile koruma gibi hizmetleri sunmanın önemine dikkati çekerek, sağlık ve su tesislerinde yakıtın tükenmekte olduğunu ifade etti.

BM Sözcüsü Dujarric, "Gazze'de, hastanelerin çok sayıda yaralıyla, ciddi malzeme, ekipman, kan ve personel yetersizliğiyle karşı karşıya olmasıyla sağlık hizmeti pamuk ipliğine bağlı." dedi.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurdu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması, Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 2 bin 749 Filistinli hayatını kaybetti, 7 bin 607 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 52 bin 862'ye, yaralıların sayısı da 119 bin 648'e yükseldi.