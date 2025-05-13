Parçalı Bulutlu 18.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 13.05.2025 11:09

Aliyev, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, PKK terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi iradenin, Türk devletinin gücünün, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre karşı yürüttüğü profesyonel mücadelenin ve Türk toplumunun birliğinin belirleyici rol oynadığını söyledi.

Aliyev, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirdi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, temaslarda bulunmak için Bakü'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabulünde, PKK terör örgütünün kendini feshetmesiyle ilgili tebriklerini iletti.

Bu gelişmeyi "tarihi bir olay" olarak nitelendiren Aliyev, "(Cumhurbaşkanı) Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu siyasi irade bu sonucun alınmasında başlıca etken oldu." dedi.

Aliyev, "Türk devletinin gücü, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre karşı yürüttüğü profesyonel mücadele ve Türk toplumunun birliği, terör örgütünün bu adımı atmasında belirleyici oldu" diyerek, söz konusu gelişmenin yalnızca Türkiye için değil, bölge halklarının barış ve huzur içinde yaşaması açısından da büyük önem taşıdığını kaydetti.

Terör örgütü PKK kendini feshetti
Terör örgütü PKK kendini feshetti

Bakan Güler ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev, bunun için teşekkür ederek kendi selamlarının da Erdoğan'a iletilmesini rica etti.

Güler, birkaç yıl önce Aliyev'in güçlü liderliğiyle bölgede Ermeni teröristlere tarihi ders verildiğini hatırlattı, Türkiye'nin de 41 yıllık terörle mücadelesini zaferle sonuçlandırdığını ifade etti.

Bu gelişmenin Türkiye'de kalıcı barışa katkı sağlayacağına olan inancını dile getiren Güler, olayın bölge için de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Güler, kardeş Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri ile işbirliğini geliştirmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki verimli işbirliğine değinilerek, ortak askeri tatbikatların başarıyla sürdürüldüğü ifade edildi.

İki ülke arasında mevcut kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin, askeri alan dahil olmak üzere tüm yönleriyle gelişmeye devam edeceği vurgulandı.

Bu bağlamda, iki ülke liderleri arasındaki yakın ilişkilerin işbirliğinin güçlenmesine büyük katkı sağladığı kaydedildi.

ETİKETLER
İlham Aliyev PKK/KCK Azerbaycan
Sıradaki Haber
Almanya'da darbe teşebbüsüyle suçlanan örgüte ait dernek yasaklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:44
Cevdet Yılmaz: Bağımlılıklarla mücadele, devlet politikamızın bir parçası
12:30
İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 3 sanığa 4 yıla kadar hapis istemi
12:22
ABD'den İran'ın nükleer araştırmalarına yönelik yeni yaptırımlar
12:24
İstanbul'da 250 milyon lira değerinde değerli taş ele geçirildi
12:17
İSEDAK 41. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara'da başladı
12:17
Bakan Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Düzce'ye ulaştı
Bisikletlilerin Selanik'ten Samsun'a taşıdığı "Ata toprağı" Düzce'ye ulaştı
FOTO FOKUS
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
Maymun kaçtı, mahalleli kovaladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ