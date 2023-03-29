Kuruluşun 2022-2023 dönemi için dünya genelinde insan haklarının durumuyla ilgili yayımladığı raporda, Belçika'ya yönelik eleştiriler yer aldı.

"Mülteci ve göçmen hakları" başlığı altında, ülkedeki barınak kapasitesinin yetersiz olması gerekçesiyle çok sayıda sığınmacının, evsiz ve yoksul koşullarda kalmaya devam ettiği belirtildi.

Belçika'nın Mart 2022'de Afganistan'da "artık rastgele şiddetin kurbanı olma konusunda gerçek bir riskin kalmadığı" iddia edilen raporda, Afgan sığınmacılara yönelik uluslararası korumanın reddini başlattığı, Ekim 2022'de Afgan sığınmacıların yalnızca yüzde 52'sinin ülkede uluslararası koruma aldığı bildirildi.

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"İran'daki Afgan mülteciler, geri gönderilme, gözaltında işkenceye varan kötü muamele ve yasa dışı öldürme riski altında olmalarına rağmen Belçika'da korumaya erişim konusunda makul olmayan idari engellerle karşılaştı. Belçika'ya seyahat etmek isteyen mültecilerin insani vize için başvuruda bulunmasından birkaç ay sonra Belçika makamları, başvuruların yalnızca Pakistan'da yeniden sunulması durumunda dikkate alınacağını duyurdu."

Mültecilerin eski kamu binalarına terk edilmesi eleştirildi

Kuruluşun Belçika Direktörü Philippe Hensmans, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki ilgili makamların barınak krizinin uzamasına göz yumduğunu savundu.

Hensmans, "Kendi yükümlülüklerine tamamen aykırı bir şekilde, çocuklar da dahil olmak üzere, yüzlerce sığınmacıyı sokakta bırakarak savunduklarını iddia ettikleri değerlere acımasızca layık olmadıklarını göstermeye devam ettiler." ifadesini kullandı.

Belçika'nın binlerce mahkeme kararını ve hukukun üstünlüğünü hiçe sayarak ihmalkar ve sorumsuz davrandığını belirten Hensmans, mültecilerin eski kamu binalarına terk edilmesini eleştirdi.

Barınacak yerlerle ilgili bir yılı aşkın süredir yaşanan kriz

Belçika'da sığınma başvurusu yapanlara barınacak yer gösterilmemesiyle ilgili bir yılı aşkın süredir kriz yaşanıyor.

Devlet, mülteci kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.

Gönüllü avukatlar, Brüksel mahkemelerinde Fedasil ve devlete karşı binlerce dava kazanıyor. Avukatlar, mahkeme kararlarına riayet edilmemesi üzerine sığınmacıların davalarını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) taşıyor.

AİHM, bugüne dek 5 kez yüzlerce sığınmacıya barınma sağlamaması nedeniyle Belçika aleyhine ihtiyatı tedbir kararı aldı. Ancak uluslararası koruma isteyen sığınmacılar, sokaklarda yatıp kalkmaya devam ediyor.