Danimarka, resmi adıyla “Danimarka Krallığı”, nispeten küçük yüz ölçümüne rağmen ismini sıkça duyduğumuz bir ülke.

Tek kara sınırı Almanya ile olan ülke, konumuyla, kuzeydeki İsveç ve Norveç’in Avrupa ile bağlantı noktası durumunda sayılabilir.

5,7 milyona yaklaşan ülke nüfusunun, yüzde 87,5’ini Danimarkalılar, yüzde 12,2’sini göçmen ve göçmen kökenliler, yüzde 0,3’lük küçük bir kısmını ise özel statülü Alman azınlık oluşturuyor.

Ülkede Danca resmi dil olarak konuşulurken Almanca ve İngilizce de kullanılan diğer diller arasında.

[Başkent Kopenhag'daki Nyhavn bölgesi. | Fotoğraf: Reuters]

Anayasal monarşi ülkesi

Danimarka'da yönetim şekli anayasal monarşi.

Ülkede, Kraliçe II. Margrethe 14 Ocak 1972’den bu yana devletin başı olarak görev yapıyor. Anayasaya göre başbakan ve bakanları atama ve azletmede son söz Kraliçe'ye ait; ayrıca parlamentonun ya da hükümetin alacağı kararlar, usulen Kraliçe’nin imzası olmadıkça yürürlüğe giremiyor. Buna rağmen siyasi sorumluluğu ise hükümet üstleniyor.

Çok partili parlamenter sisteme sahip Danimarka’da uzun süredir koalisyon hükümetleri görev yapıyor; ülke siyaseti konsensüs temelinde oluşturuluyor.

179 milletvekilinden (2 sandalye Grönland ve 2 sandalye Faroe Adaları için olmak üzere) oluşan ve "Folketinget" olarak adlandırılan Danimarka Parlamentosu için 4 yılda bir genel seçimler yapılıyor.

[Grafik: TRT Haber]

Üyesi olduğu bazı kuruluşlar

Danimarka'nın üye olduğu başlıca uluslararası kuruluşlar: Avrupa Birliği (AB), Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO), Uluslararası Para Fonu (IMF), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), Arktik Konseyi.

Doğal kaynaklar, enerji, ekonomi...

Danimarka, enerjisi ihtiyacını Kuzey Denizi’ndeki petrol ve doğal gaz rezervleri, kömür ithalatı ve rüzgar enerjisinden sağlıyor. Ülkede, jeotermal enerji, Güneş enerjisi gibi kaynaklardan da yararlanılmaya çalışıyor ancak bu kaynaklar oldukça düşük seviyelerde kalıyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Batı Avrupa’da Norveç ve İngiltere’den sonra üçüncü büyük petrol üreticisi konumundaki ülke, 2019 yılında 110 bin varil/günlük ham petrol üretimiyle 127 ülke arasında 47'nci sırada yer alıyor.

Danimarka'da Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) 348 milyar dolar seviyesindeyken Kişi Başına GSYİH'si 59.617 dolar olarak kayıtlara geçti.*

Medya

Ülkede kamu yayıncısı olan DR, ulusal televizyon ağları ile ulusal ve bölgesel radyo istasyonlarının idaresini sağlıyor.

Danimarka devletine ait ticari bir istasyon olan TV2 ise dijital karasal, uydu ve kablolu yayın yapıyor.

Danimarkalıların yüzde 97'si çevrim içi ortama erişim sağlarken, ülkedeki en popüler sosyal medya platformu Facebook.

Danimarka-Türkiye ticari ilişkileri

2019 yılında, Danimarka’ya ihracat 993 milyon dolar, Danimarka’dan ithalat 1,02 milyar dolar ve ikili ticaret hacmi 2,02 milyar dolar oldu.

T.C. Merkez Bankası'nın verilerine göre, 2002-2019 arasında Danimarka’dan Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların toplam miktarı 637 milyon dolar olarak kayda geçti. Aynı yıl aralığında Türkiye'de yerleşik kişiler tarafından Danimarka'ya yapılan doğrudan yatırımların toplam miktarı ise 24 milyon dolar seviyesinde.

Koronavirüs pandemisinin etkisini göstermesinden önce, 2019 yılında Türkiye'ye gelen Danimarkalı turist sayısı 2018 yılına kıyasla yüzde 2 artarak 335 bin 887 kişi olmuştu.

*2019 yılı verileri esas alınmıştır.

Kaynak: TRT Haber, T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, BBC.

Grafik: Nursel Cobuloğlu