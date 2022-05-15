Haber Giriş: 15 Mayıs 2022 Pazar 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Pakistan'da intihar saldırısı: En az 6 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Pakistan ordusu, Pakistan'ın kuzeybatısında, Afganistan sınırı yakınında bir askeri konvoya yapılan şüpheli intihar saldırısında üçü çocuk en az altı kişinin öldüğünü duyurdu.
Pakistan ordusu patlamanın Tehreek-e-Taliban Pakistan'ın (TTP) eski etki alanı olan Kuzey Veziristan bölgesinin başkenti Miranşah yakınlarında meydana geldiği bilgisini paylaştı.
Saldırıda 3'ü çocuk en az 6 kişinin öldüğü bilgisi paylaşıldı.
Saldırının sorumluluğunu şu ana kadar hiçbir grup üstlenmedi. Ancak güvenlik güçleri, uzun süredir güvenlik güçlerini sınırın ötesinden hedef alan TTP'yi suçluyor.
TTP, özellikle de militan grubun eski karargahı olan Kuzey Veziristan'da geniş çaplı bir askeri operasyonun ardından Afganistan'a doğru itildi.
Pakistan ordusuna göre o zamandan beri grup sınırın Afgan tarafında faaliyet gösteriyor.
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