Barbados cumhuriyeti ilan etti. Bağımsızlık günü olarak kutlanan 30 Kasım'da, başkent Bridgetown'daki törende yemin eden 72 yaşındaki Sandra Mason, Barbados'un ilk devlet başkanı oldu.

Bu gelişmelerin ardından gözler Barbados’a çevrildi. Gelin bu ada ülkesinin profiline beraber bakalım.

Atlas Okyanusu'nda bir ada ülkesi

Atlas Okyanusu'nda bulunan Karayipler'in en doğusundaki ada ülkesi Barbados, Venezuela'nın yaklaşık 434 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Komşuları kuzeyde Saint Lucia, batıda Saint Vincent ve Grenadinler, güneyde ise Trinidad ve Tobago.

Dünyaca ünlü kumsallarıyla bilinen ve yaklaşık 287 bin nüfusu olan ada, 430 kilometrekare alana sahip.

[Grafik: TRT Haber]

Gelirinin büyük bir çoğunluğunu turizmden elde eden Barbados'ta yaşam standartları ve okuryazarlık oranı da yüksek.

Ada’nın tarihçesi

Barbados'un en erken sakinleri Saladoid-Barrancoid topluluğuydu. M.Ö. 800’lerde de Avaraklar bölgeye yerleşen ikinci topluluk oldu.

Ada, ilk olarak 1627'de İngilizler tarafından işgal edildi ve 1961'de iç özerklik verilene kadar bir İngiliz kolonisiydi. 1966'da tam bağımsızlığını kazanan Barbados, İngiliz Milletler Topluluğu'nun bir parçası olarak İngiltere ile bağlantısını sürdürdü.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, anayasal monarşi ile yönetilen Barbados’un kraliçesi konumundaydı.

[Barbados Parlamentosu | Fotoğraf: DepoPhotos]

“Barbados Cumhuriyeti'nin gemisi ilk yolculuğuna başlıyor”

Ekim 2021'de Barbados, tarihinin ilk cumhurbaşkanı olarak Sandra Mason'ı seçti ve bu sayede İngiliz Milletler Topluluğu bölgesi olmayı bırakıp bir cumhuriyete dönüşme sürecini başlattı.

30 Kasım 2021 tarihinde Mason'ın Cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasıyla cumhuriyete geçiş süreci tamamlandı. Sandra Mason, ülkenin bağımsızlığının 55'inci yıldönümünde cumhurbaşkanı olarak yemin etti.

Mason, törende yaptığı konuşmada, "Barbados Cumhuriyeti'nin gemisi ilk yolculuğuna başlıyor. Fırtınalara göğüs germeyi başarsın, ülkemize vatan olsun ve halkımızı geleceğe taşısın." dedi.

Barbados'un ilk cumhurbaşkanı Sandra Mason kimdir?

Barbados'ta dünyaya gelen 72 yaşındaki Sandra Mason, ülkedeki tek devlet üniversitesi olan West Indies Üniversitesinin (UWI) Hukuk bölümünden mezun oldu.

Mason, meslek hayatında avukatlık ve öğretmenlik yaptıktan sonra, 8 Ocak 2018'de Barbados Genel Valisi olarak kraliçenin temsilcisi seçildi.

Mason, 16 Eylül 2020'de yaptığı açıklamada, 2. Elizabeth'i devlet başkanı olarak tanımaya son vermek ve gelecek yıl ülkede yönetim biçimi olarak cumhuriyeti kabul etmek istediklerini söylemişti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Rihanna’ya ulusal kahraman nişanı

Barbadoslu dünyaca ünlü pop şarkıcısı Rihanna, bu yeni cumhuriyette "Ulusal Kahraman" nişanına layık görüldü.

Böylelikle Rihanna, 1866'da ölen dini lider Sarah Ann Gill'den sonra Barbados tarihinde bu nişana sahip olan ikinci kadın oldu.

Barbados Başbakanı Mia Mottley, şarkıcının doğduğu yer Bridgetown'da düzenlenen törende Rihanna'nın 2012 yapımlı "Diamonds" şarkısına atıfta bulunarak "Bir elmas gibi parlamaya ve milletinize şeref getirmeye devam edin" dedi.

Grafik: M. Furkan Terzi