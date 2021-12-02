CNN'in haberine göre Danimarka'nın Aalborg kentinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 6 müşteri ve 24 çalışan geceyi mağazada geçirmek zorunda kaldı.

Mağaza müdürü Peter Elmose, yatak odası ürünlerinin sergilendiği salonda uyuduklarını söyledi.

Elmose, geceyi yemek yiyerek ve televizyon izleyerek geçirdiklerini, bu durumun eğlenceli ve komik olduğunu anlattı.