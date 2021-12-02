Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 15:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Danimarka'da kar fırtınası: Müşteriler mağazada mahsur kaldı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Danimarka'da mobilya ve ev aksesuarları tasarlayan bir şirketin çalışanları ve 6 müşteri, olumsuz hava şartları nedeniyle mobilya mağazasında mahsur kaldı.
CNN'in haberine göre Danimarka'nın Aalborg kentinde etkili olan kar fırtınası nedeniyle 6 müşteri ve 24 çalışan geceyi mağazada geçirmek zorunda kaldı.
Mağaza müdürü Peter Elmose, yatak odası ürünlerinin sergilendiği salonda uyuduklarını söyledi.
Elmose, geceyi yemek yiyerek ve televizyon izleyerek geçirdiklerini, bu durumun eğlenceli ve komik olduğunu anlattı.
Etiketler: Danimarka Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Afrika Birliği'nden "Omicron" açıklaması: Paniğe gerek yok
Yükleniyor lütfen bekleyiniz