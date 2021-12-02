Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 14:43Son Güncelleme: Kaynak: AP
Omicron varyantı Hindistan'a sıçradı
[Fotoğraf: AP]
Koronavirüsün Omicron varyantı Hindistan'daki 2 vakada tespit edildi.
Hindistan Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantının Karnataka eyaletindeki 2 erkekte tespit edildiğini duyurdu.
Söz konusu kişilerin yurt dışından geldikleri kaydedilirken hangi ülkeden geldikleri açıklanmadı.
Temaslı kişilerin takip edildiği ve virüs testinden geçirildiği belirtildi.
Hindistan, Omicron varyantına karşı 12 ülkeyi "riskli" 6 ülkeyi ise "çok riskli" kategorisine almıştı.
Etiketler: Hindistan Koronavirüs Omicron
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