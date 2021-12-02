Haber Giriş: 2 Aralık 2021 Perşembe 14:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'da ilk Omicron varyantına rastlandı
[Fotoğraf: AA]
Yunanistan'da yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandı.
Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, COVID-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte COVID-19 taşıdığının belirlendiğini açıkladı.
Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini belirten Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını aktardı.
5-11 yaşlarındaki çocuklar aşılanacak
Bakan Plevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da COVID-19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.
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