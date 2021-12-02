Sebastian Kurz, 2017'den bu yana Avusturya Halk Partisi'nin (ÖVP) ve ülke siyasetinin baskın figürü konumundaydı.

Kurz, hakkında başlatılan yolsuzluk soruşturmasının ardından ekim ayında başbakanlıktan istifa etmişti.

Dokunulmazlığı kaldırılmıştı

Mali Suçlar ve Yolsuzlukla Mücadele Savcılığının talebi üzerine mecliste yapılan oturumda Kurz’un dokunulmazlığı kaldırılmıştı.

6 Ekim’de savcılık, aralarında Kurz’un da bulunduğu 10 kişi hakkında yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanma suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Bunun üzerine merkez sağ Avusturya Halk Partisi ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinde yönetim krizi ortaya çıkmış, Kurz’un istifasıyla koalisyon dağılmaktan kurtulmuştu.

Kurz’un boşalttığı koltuğa eski Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg getirilmişti.

Irkçı söylemleriyle biliniyor

Aşırı sağcı Kurz, Türk ve İslam düşmanlığı ve ırkçı söylemleri ile biliniyordu.