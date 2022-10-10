Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'ya atılan Rus füzeleri Moldova hava sahasından geçti
[Temsili fotoğraf: AFP]
Moldova Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, bu sabah Karadeniz'deki Rus savaş gemilerinden Ukrayna’ya fırlatılan Rus füzelerinin Moldova hava sahasını ihlal ettiğini duyurdu.
Popescu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ukrayna'ya Karadeniz'deki Rus gemilerinden fırlatılan 3 adet füze, Moldova hava sahasını ihlal etti. Rus Büyükelçisinin bir açıklama yapması için çağrılmasını istedim." ifadesini kullandı.
Popescu, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.
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