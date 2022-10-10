Popescu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Ukrayna'ya Karadeniz'deki Rus gemilerinden fırlatılan 3 adet füze, Moldova hava sahasını ihlal etti. Rus Büyükelçisinin bir açıklama yapması için çağrılmasını istedim." ifadesini kullandı.

Popescu, saldırıları şiddetle kınadığını belirtti.