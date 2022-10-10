Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
G7 ülkeleri yarın video konferans yöntemiyle Ukrayna'yı görüşecek
Almanya, ABD, Fransa, İngiltere, Kanada, İtalya ve Japonya'nın yer aldığı G7 ülkelerinin, yarın video konferans aracılığıyla Ukrayna'yı ele alacağı bildirildi.
Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bilgisini paylaştı.
Hebestreit, Scholz’un Zelenskiy’e G7 ülkelerinin Ukrayna ile dayanışma içinde olacağının güvencesini verdiğini aktardı ve G7 ülkelerinin yarın video konferansı yöntemiyle görüşeceğini bildirdi.
Alman hükümetinin Rusya’nın saldırılarını kınadığını belirten Hebestreit, Almanya’nın ek yardımla hasar gören altyapının onarılmasına destek vermek istediğini kaydetti.
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