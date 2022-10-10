Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Putin'den Ukrayna'ya saldırı açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Putin, bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini söyledi.
Putin, topraklarına daha fazla saldırı olması durumunda, Rusya'nın cevabının sert olkacağını söyledi.
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Etiketler: Vladimir Putin Rusya Ukrayna Enerji
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