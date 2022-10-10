Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 12:58Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT Haber
Kremlin: Putin ile Erdoğan, Rusya-Batı arasındaki muhtemel müzakereleri görüşebilir
[Fotograf: Reuters]
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini söyledi.
Peskov, "Rusya, Batı ile Ukrayna konusunda müzakere için teklif almadı, henüz kesinlik yok, sonucun ne olabileceğini anlamamız gerekiyor." dedi.
Kremlin Sözcüsü, Rus lider Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini belirtti.
Peskov ayrıca, Ukrayna'daki saldırılara ilişkin, "Tüm bunlar özel askeri operasyon kapsamında oluyor. Elbette operasyonun önemli kısımları başkomutana bildirilmeden yürütülmüyor." ifadelerini kullandı.
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