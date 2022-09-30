Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 09:43Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Ukrayna'nın güneyine füze saldırısı: 23 ölü, 28 yaralı
[Fotograf: AA]
Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya kenti yakınlarına füze saldırısı düzenlendi. 23 kişi hayatını kaybetti.
Bölge valisi, cuma günü Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya kenti yakınlarında bir sivil araç konvoyuna düzenlenen Rus füze saldırısında en az 23 kişinin öldüğünü ve 28 kişinin de yaralandığını söyledi.
Zaporijya Bölge Valisi Oleksandr Starukh, Telegram mesajlaşma uygulamasına "Şu ana kadar 23 ölü ve 28 yaralı var. Tamamı sivillerden oluşuyor" yazdı.
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