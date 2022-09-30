Bölge valisi, cuma günü Ukrayna'nın güneyindeki Zaporijya kenti yakınlarında bir sivil araç konvoyuna düzenlenen Rus füze saldırısında en az 23 kişinin öldüğünü ve 28 kişinin de yaralandığını söyledi.

Zaporijya Bölge Valisi Oleksandr Starukh, Telegram mesajlaşma uygulamasına "Şu ana kadar 23 ölü ve 28 yaralı var. Tamamı sivillerden oluşuyor" yazdı.