Madeni paralar, hükümdarın sola baktığı - selefinin tersi şekilde - yüzyıllar boyunca süren geleneği takip ediyor.

Önceki İngiliz krallarında olduğu gibi ve Kraliçe'nin aksine, taç giymiyor.

Kral Charles, görüntüyü şahsen onayladı ve benzerlikten memnun olduğu açıklandı.

Madeni paralar, önümüzdeki hafta başlarından itibaren The Royal Mint tarafından koleksiyonculara satılacak ve madeni para, yıl sonundan çok önce genel kullanım için hazır olacak.

Bankalar, yapı kooperatifleri ve postaneler tarafından talebe göre dağıtılacak.

The Royal Mint'in CEO'su Anne Jessopp, madeni paraların genellikle 20 yıl sürdüğünü, bu nedenle hem Kraliçe Elizabeth hem de Kral Charles madeni paralarının uzun yıllar birlikte dolaşımda olacağını söyledi.