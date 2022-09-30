Ünlü aksiyon filmi James Bond serisinde kullanılan otomobil İngilterenin başkenti Londra’daki müzayede evinde açık arttırmaya çıktı.

Bond serisinin son filmi 'Ölmek İçin Zaman Yok'ta kullanılan otomobil 60 milyon TL’ye alıcı buldu.

Aston Martin tarafından filmdıeki dublör sürücüleri için özel olarak yapılmış araç Daniel Craig'in başrolde yer aldığı 25’inci Bond filminde kullanıldı.

Filmdeki heyecanlı kaçış sahnelerinde kullanılan otomobilde filmden kaynaklanan darbeler ve çizikler hala var.

Orijinal DB5 lüksüne ve konforuna sahip olan kopya otomobilin trafiğe çıkması için yasal izni bulunuyor.

Ootomobil, motosiklet ve diğer aksesuar eşyaları da Londra’daki müzayedede açık arttırma ile satılıyor.