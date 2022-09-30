Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 07:43Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Kabil'in batısındaki eğitim enstitüsünde patlama
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim enstitüsünde patlama oldu. 19 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Kabil polis sözcüsü Halid Zadran Reuters'e verdiği demeçte, "Enstitünün içinde bir patlama meydana geldi, patlama can kaybına neden oldu" dedi.
Güvenlik görevlilerinin inceleme yapmak için bölgeye geldiğini de sözlerine ekledi.
19 kişi hayatını kaybettiği, 29 kişinin yaralandığı açıklandı.
İsminin açıklanmaması koşuluyla Reuters'e konuşan bir tanık, bir intihar saldırganının eğitim merkezinde patlayıcıları patlattığını söyledi.
DEAŞ'ın 2020'de Kabil'in batısındaki bir eğitim merkezine düzenlediği saldırıda ölen 24 kişi arasında genç öğrenciler de vardı.
Etiketler: Afganistan
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