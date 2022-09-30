CEO Mark Zuckerberg, değişiklikler için belirsiz makroekonomik ortamı işaret etti.

Duyuru, reklam verenlerin bir durgunluk beklentisiyle harcamaları kısmasıyla birlikte, birkaç teknoloji şirketinin son aylarda çalışan sayısını azaltmaya zorlanmasının ardından geldi.

Zuckerberg haftalık soru-cevap oturumunda çalışanlara verdiği demeçte, "Ekonominin şimdiye kadar daha net bir şekilde istikrara kavuşacağını ummuştum, ancak gördüğümüz kadarıyla henüz öyle görünmüyor, bu yüzden süreci biraz ihtiyatlı bir şekilde planlamak istiyoruz" dedi.

Reuters'in geçtiğimiz aylarda yayınladığı habere göre, sosyal medya şirketi bu yıl mühendisleri işe alma planlarını en az yüzde 30 oranında azaltmıştı.

Şirket, mayıs ayında işe alımların dondurulacağını geniş anlamda doğrulamıştı, ancak kesin rakamlar daha önce bildirilmedi.

Meta yorum yapmayı reddetti, ancak Zuckerberg'in bu çeyrekte yeniden yapılanmanın daha öncelikli olacağını söylediği temmuz ayı kazanç çağrısında yapılan bir açıklamayı paylaştı.

"Planımız, gelecek yıl boyunca personel sayısındaki büyümeyi istikrarlı bir şekilde azaltmak. Birçok ekip küçülecek, böylece enerjiyi diğer alanlara kaydırabiliriz ve liderlerimize ekipleri içinde nerede ikiye katlanacaklarına, yıpranmayı nerede dolduracaklarına ve ekipleri nerede yeniden yapılandıracaklarına karar verme yeteneği vermek istedim."