Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma 09:29Son Güncelleme: Kaynak: Independent, The National, Mirror
Karnı ağrıyan adamın midesinden 60'tan fazla kaşık çıkarıldı
Hindistan'da doktorlar bir adamın midesinden 60'tan fazla metal kaşık sapı çıkardı.
İsmi açıklanmayan 32 yaşındaki hasta, hafta sonu şiddetli karın ağrısı şikayetiyle acil servise geldi. Hasta, hiçbir şey yiyip içemediğini ve bir süredir güçsüz hissettiğini belirtti.
Hindistan gazetesi The National'a konuşan doktorlar, bunun bir tümör vakası olduğunu düşündüklerini ama röntgen ve tomografi sonuçlarında bir yığın yabancı objeyle karşılaştıklarını söyledi.
Hastanın midesindeki parçalar iki saat süren bir operasyonla alındı.
Ameliyatı gerçekleştiren Doktor Rakesh Khurana şu açıklamayı yaptı:
"Ayrıntılı incelemenin ardından bu yabancı cisimlerin çelik kaşıklar olduğunu anladık. Midesinde bu kadar fazla kaşık görünce şoke olduk"
Dr. Khurana, "63 tane kaşık vardı. 35 yıllık meslek hayatımda hiç böyle bir vakayla karşılaşmamıştım" diye devam etti.
Doktorlar bunu bağımlılık haline getiren adamın bir yıldır sapını kırdığı kaşıkları yuttuğunu açıkladı.
Kişilerin kil, metal veya toprak yemek istemesine sebebiyet veren pika sendromu adıyla bilinen psikolojik rahatsızlıktan muzdarip olduğu düşünülen adamın tedavisi yoğun bakım ünitesinde devam ediyor.
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