Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya Devlet Başkanımız Zelensky’nin belirttiği gibi, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları, değişmezdir ve öyle kalacaktır dedi.

Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşuyor. pic.twitter.com/FE4ZEryh4V — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

Kyslytsya, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri için Budapeşte Muhtırası temelinde, acil istişareler talep eden bir talep gönderdiğini söyledi.