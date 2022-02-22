Haber Giriş: 22 Şubat 2022 Salı 06:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ukrayna’nın BM Büyükelçisi: Sınırlarımız değişmezdir ve öyle kalacak
Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Ukrayna ile ilgili acil toplantısında Ukrayna’nın BM Büyükelçisi, "Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları, değişmezdir ve öyle kalacaktır" dedi.
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya Devlet Başkanımız Zelensky’nin belirttiği gibi, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları, değişmezdir ve öyle kalacaktır dedi.
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşuyor. pic.twitter.com/FE4ZEryh4V— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022
Kyslytsya, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'nın güvenliğinin garantörleri için Budapeşte Muhtırası temelinde, acil istişareler talep eden bir talep gönderdiğini söyledi.
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