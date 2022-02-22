Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) bugün Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararının ardından acil toplandı.

Toplantıda ABD, Rusya ve Ukrayna'nın Daimi Temsilcileri söz aldı. Artan gerilimi ülkeler görüştü.

"Minsk Anlaşması'nı Ukrayna sabote etti"

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, tarihin ve şartların Rusya'yı bu kararı almaya ittiğini dile getirdi.

ABD başta olmak üzere Batı ülkerinin bir kez daha kararlarını gözden geçirmelerini söyleyen Nebenzia, "Minsk Anlaşması açık bir şekilde Ukrayna tarafından sabote edildi." dedi.

Ukrayna'yı Donbass bölgesinde barışın tesisi için verdiği sözleri tutmadığını dile getiren Nebenzia, "Güvenlik Konseyi çerçevesinde bu konularda uzlaşma sağlanmalıdır" dedi.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşuyor. pic.twitter.com/GIRWcLRWnx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 22, 2022

"Ukrayna'nın yönlendirilmesi anlamamaktayız"

Nebenzia sözlerine şöyle devam etti:

"Şu anlaşılmalı ki Minsk Anlaşmasıyla ilgili her zaman farklı bir tutum içinde olmadık. Minsk Anlaşması açık bir şekilde Ukrayna tarafından sabote edildi.

ABD'nin önderliğindeki Batılı ülkelerden farklı tutumlar bekliyoruz. Ukrayna'nın yönlendirilmesi anlamamaktayız. Geçtiğimiz haftalarda Rusya'nın işgali gibi iddialar söz konusu oldu ve panik yaratılmak istendi. Bu sadece Ukraynalılar için değil tüm bölge için önemliydi. Geçen hafta Ukrayna'nın da bölgede yoğunlaşan askeri sevkleri söz konusu oldu. Bölgeden ayrılan siviller var. Bazı sabotajlar ve altyapıların tahrip edildiğini gördük. Sivil halk Ukranya'nın eylemlerinden zarar gördü. Burada bazı mülteciler yerlerinden oldu. Rusya onlara ev sahipliği yapıyor. Rusya'da da bazı köylerde isabet eden askeri mühimmatlar var. Biz bunları kabul edemeyiz. Bu sebeplerden ötürü Sayın Putin kararnameyi imzaladı.

Tarih ve durumun şarları Rusya'yı bu adımları atmaya itti. Batılı meslektaşlarımızı iki kez düşünmeye ve durumu daha da kötüleştirmemeye çağırıyoruz. Bu süreç böyle devam ederse tehlikeli durumlar yaşanabilir"