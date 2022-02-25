Haber Giriş: 25 Şubat 2022 Cuma 22:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukraynalı sivillerin Macaristan'a girişi sürüyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinden kaçan sivillerin Macaristan'a girişleri devam ediyor.
Macaristan ile Ukrayna sınırında yer alan Zahony kentinin Belediye Başkanı Laszlo Helmeczi, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan kente son iki günde 1600 kişinin girdiğini söyledi.
Helmeczi, gelenlerin ülkenin farklı bölgelerine gittiğini, kalan 80 kişiyi ise belediyenin ağırladığını belirtti.
Macar hükümeti, Ukrayna'dan gelen kişilerin ülkeye alınacağını açıklamıştı.
Etiketler: Macaristan Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
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