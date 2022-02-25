Macaristan ile Ukrayna sınırında yer alan Zahony kentinin Belediye Başkanı Laszlo Helmeczi, yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan kente son iki günde 1600 kişinin girdiğini söyledi.

Helmeczi, gelenlerin ülkenin farklı bölgelerine gittiğini, kalan 80 kişiyi ise belediyenin ağırladığını belirtti.

Macar hükümeti, Ukrayna'dan gelen kişilerin ülkeye alınacağını açıklamıştı.