Ukrayna, 15 gündür Rusya'nın saldırıları altında. Bu süre zarfında ülkeden ayrılan 2 milyondan fazla kişinin de yüz binlercesi çocuk.

Onlar, tüm bu yaşananlardan çok etkilendi. Aileleriyle artık güvenli olmayan evlerinden, harabeye dönen ülkelerinden ayrılmak zorunda bırakıldılar.

En az 37 çocuk hayatını kaybetti

UNICEF tarafından yapılan açıklamaya göre bölgede en az 37 çocuk hayatını kaybetti, 50`si de yaralandı.

7,5 milyon çocuk içinde okul öncesi ve liseye kadar eğitim seviyesinde olan 3 ile 17 yaşları arasındaki 5.7 milyon çocuğun eğitimleri yarım kaldı.

Bu çocukların gittikleri ülkelerde eğitim ve toplumsal yaşama entegrasyonunun zorlukları göz önünde bulundurulursa onlar için zorluk ve kayıp yıllar söz konusu olacak.

Yaşadıklarını resmettiler

O çocuklardan bazıları yaşadıkları korkuyu, gördükleri tabloyu, umutlarını, hayallerini kağıda döktü.

Ülkelerinde yaşanılanları çizdi.

Tüm karelerde de aynı his var: Barış...