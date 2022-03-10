Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Moskova Borsası yarın da işlemlere açılmayacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Moskova Borsası 11 Mart'ta da kapalı kalacak.
Rusya Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlere yarın da devam edilmeyeceği ifade edildi.
Rus rublesinin Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından dolar karşısında değer kaybı 28 Şubat'ta yüzde 20'yi aşmıştı.
Moskova Borsası da 28 Şubat'tan bu yana işlemlere kapanmıştı.
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