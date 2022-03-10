Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Biden, görüşme sonrası sosyal meyda hesabında paylaşımda bulundu.

"Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum" diyen Biden, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısına vereceğimiz yanıtları koordine etmek, Moskova'yı yaşanan saldırganlıktan sorumlu tutmak ve Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık" dedi.