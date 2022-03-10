Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Biden: Erdoğan'la Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Biden sosyal meyda hesabından "Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık" açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Biden, görüşme sonrası sosyal meyda hesabında paylaşımda bulundu.
"Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum" diyen Biden, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısına vereceğimiz yanıtları koordine etmek, Moskova'yı yaşanan saldırganlıktan sorumlu tutmak ve Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık" dedi.
I spoke today with @RTErdogan to coordinate our responses to Russia’s unprovoked attack on Ukraine. We discussed the importance of continued international efforts to hold Moscow accountable for its aggression and to support the Ukrainian people as they confront this crisis.— President Biden (@POTUS) March 10, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan ABD Joe Biden
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