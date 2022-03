Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Biden, görüşme sonrası sosyal meyda hesabında paylaşımda bulundu.

"Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuştum" diyen Biden, " Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz saldırısına vereceğimiz yanıtları koordine etmek, Moskova'yı yaşanan saldırganlıktan sorumlu tutmak ve Ukrayna halkını desteklemek için devam eden uluslararası çabaların önemini tartıştık" dedi.

I spoke today with @RTErdogan to coordinate our responses to Russia’s unprovoked attack on Ukraine. We discussed the importance of continued international efforts to hold Moscow accountable for its aggression and to support the Ukrainian people as they confront this crisis.