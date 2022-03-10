Haber Giriş: 10 Mart 2022 Perşembe 20:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Chelsea'nin forma sponsoru, anlaşmanın askıya alınmasını istedi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin forma sponsoru Three, anlaşmanın geçici olarak askıya alınmasını talep etti.
Three'den yapılan açıklamada, İngiltere hükümetinin Rus iş insanı ve Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'e yönelik yaptırım kararlarının ardından kulüpten sponsorluğun geçici olarak askıya alınmasının talep edildiği kaydedildi.
Şirket, Londra ekibinden logosunu formadan çıkarmasını ve stat çevresindeki reklamları da kaldırmasını istedi.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Chelsea
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