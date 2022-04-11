Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 22:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan Rusya'nın "121 bin çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığı" iddiası
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya'nın 121 binden fazla Ukraynalı çocuğu evlatlık vermek için kaçırdığını iddia etti.
Kyslytsya, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, Rusya'yı Ukraynalı çocukları evlatlık vermek için kaçırmakla suçladı.
Rusya'nın Mariupol ve Donetsk gibi yerlerden çocukları kaçırdığını iddia eden Kyslytsya, "İşgalciler 121 binden fazla çocuğu Ukrayna dışına çıkardı." dedi.
Etiketler: Rusya Ukrayna Birleşmiş Milletler
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