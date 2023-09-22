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Dünya
AA 22.09.2023 20:21

Ukrayna'dan mesaj: Polonya ile müttefiklik sürecek

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Polonya ile Rusya'ya karşı müttefik olduklarını ve öyle de kalacaklarını belirtti.

Ukrayna'dan mesaj: Polonya ile müttefiklik sürecek
[Fotoğraf: Getty]

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden La Repubblica'ya verdiği röportajda, Polonya ile aralarında son günlerde yaşanan gerilime değindi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin kısa süre önce ülkesinin artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceğini söylediği hatırlatılan Podolyak, "Polonya asıl tehlikenin Rusya olduğunun bilincindedir. Biz buna karşı müttefikiz ve öyle kalacağız. Polonya toprakları, Ukrayna'ya silah tedariki bakımından lojistik bir merkezdir ve gelecekte de öyle kalacaktır. Polonya'nın bir seçim öncesi döneminden geçtiği dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla tarımsal gıda üretenlerin ve çiftçilerin çıkarlarının korunması onlar için önemli. Bizim için de Rusya tarafından bloke edilen Karadeniz'e alternatif ihracat rotaları bulmak çok önemli." ifadelerini kullandı.

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Podolyak, Ukrayna'ya yönelik silah yardımı yapan bir ülkenin azalacağı ve bunun kendilerini endişelendirip endişelendirmediği sorusuna "Hayır, çünkü birçok hükümet, bize çeşitli silah sistemleri sağlıyor. ABD ana ortağımızdır. Bazı ülkeler, bize büyük miktarda silah sağladı ve şimdi iç ihtiyaçtan ötürü azalma var. Bu normaldir ama bu artık bizi desteklemek istemedikleri anlamına gelmiyor." yanıtını verdi.

Bugünlerde yapılan siyasi açıklamaları sakinlikle karşıladığını belirten Podolyak, "Eminim ki seçimlerden sonra Polonyalı dostlarımızla diyaloğumuz sakinleşecek ve hem ticari hem müttefikliğimiz hem de tedariklere ilişkin meseleleri çözeceğiz." yorumunu yaptı.

Ukraynalı yetkili, Slovakya'da 30 Eylül'de yapılacak seçimlerin nasıl sonuçlanacağını beklemeleri ve bu ülkenin nasıl bir dış politika izleyeceğini görmeleri gerektiğini ifade etti.

Podolyak, "Avrupa içinde Rusya yanlısı duyarlılıkla daha az karşılaşmanın hoşlarına gideceğini" belirtirken, bu hususta kendi görevlerini "Rusya'nın bu savaşı kaybetmesinin herkes için neden önemli olduğunu açıklamak" şeklinde tanımladı.

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