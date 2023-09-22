Polonya'dan Ukrayna'ya veto: Milyarlarca dolara satın aldığımız silahlarımızı devredemeyiz

Polonya'dan PAP haber ajansı, Duda'nın konuya ilişkin yaptığı açıklamalara yer verdi.

Duda, Başbakan Mateusz Morawiecki'nin bu konudaki açıklamalarının "olabilecek en kötü şekilde" yorumlandığını belirterek, Başbakan'ın açıklamasının, Polonya ordusu için satın alınan yeni silahlarla ilgili olduğunu vurguladı.

Polonya ordusunu güçlendirmek istediklerinin altını çizen Duda, "Polonya'nın güvenliğini artırmak için milyarlarca dolara satın aldığımız yeni silahlarımızı bir başkasına devredemeyiz. Şu anda Güney Kore ya da ABD'den aldığımız Abrams, Patriot sistemleri ya da HIMARS gibi yeni silahların transferine ilk karşı çıkan ben olacağım." ifadesini kullandı.

Duda, Polonya ile Ukrayna arasında daha önce imzalanan tedarik sözleşmelerini ise yerine getirdiklerini ve getirmek zorunda olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Duda, ordunun stoklarından çıkarılan teçhizatın bir kısmının, bugüne kadar eski Sovyet silahlarının transfer edildiği gibi Ukrayna'ya transfer edilebileceğini belirtti.

Polonya Başbakanı'nın açıklamaları

Hükümet Sözcüsü Piotr Müller, bugün erken saatlerde PAP'a, "Polonya'nın, Ukrayna ile imzalanan sözleşmelerden kaynaklananlar da dahil olmak üzere, sadece önceden kararlaştırılan mühimmat ve silah teslimatlarını gerçekleştirdiğini" açıklamıştı.

Başbakan Morawiecki, Polsat News televizyonuna 20 Eylül'de verdiği ilk demeçte, "Ukraynalı yetkilileri uyarıyorum, eğer çatışmayı bu şekilde tırmandırırlarsa, Polonya topraklarına ithalat yasağına daha fazla ürün ekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Akşam saatlerinde yaptığı ikinci açıklamada Morawiecki, "Artık Ukrayna'ya herhangi bir silah göndermiyoruz çünkü artık kendimizi en modern silahlarla silahlandıracağız." ifadesini kullanmıştı.