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Dünya
AA 22.09.2023 06:15

Hindistan ile Kanada arasındaki gerilim artıyor

Hindistan'ın, "Kanadalı diplomatların, Hindistan'ın iç işlerine karışmasını" gerekçe göstererek, ülkenin diplomat sayısının azaltmasını talep ettiği duyuruldu.

Hindistan ile Kanada arasındaki gerilim artıyor

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, düzenlediği basın toplantısında, ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ın Kanada'da öldürülmesinin ardından çıkan anlaşmazlık hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bagchi, hükümetin, Kanada'dan ülkedeki diplomatik varlığını küçültmesini istediğini aktararak, gerekçe olarak "Kanadalı diplomatların Hindistan'ın iç işlerine karışmasını" gösterdi.

Kanada ile Hindistan arasında artan gerilimin arkasında ne var?
Kanada ile Hindistan arasında artan gerilimin arkasında ne var?

"Kanada'nın Hindistan'daki diplomatik varlığı, Hindistan'ın Kanada'da sahip olduğundan daha büyük ve bu nedenle küçültülmesi gerekiyor." diyen Bagchi, Kanadalı makamlara, diplomatik mevcudiyette eşitlik olması gerektiğinin bildirildiğini vurguladı.

Sözcü, Hindistan'ın, bugün Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya almasına ilişkin soruya, "Kanada'daki güvenlik durumu ve Kanada hükümetinin eylemsizliği nedeniyle söz konusu kararın verildiği" şeklinde yanıt verdi.

Nijjar'ın öldürülmesiyle ilgili kendilerine sunulacak her türlü bilgiyi incelemeye hazır olduklarını kaydeden Bagchi, şimdiye kadar Kanada tarafından bilgilendirilme yapılmadığını aktardı.

Hindistan, Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya aldı
Hindistan, Kanada vatandaşlarına vizeleri askıya aldı

Bagchi, Hindistan'ın Kanada'da yaşayan ve suç teşkil eden faaliyetlerde bulunan bireylere dair kanıtların Kanada ile paylaşıldığını ancak harekete geçilmediğini belirterek, Kanada'nın "eylemsizliğinin büyük bir endişe kaynağı olduğunu" söyledi.

Kanada'nın "önyargılı bir şekilde" hareket ettiğini savunan Bagchi, "(Kanada) İddialarda bulundular ve bu iddialar üzerine harekete geçtiler. Bize göre, Kanada hükümetinin bu iddiaları öncelikle siyasi güdümlüdür." ifadesini kullandı.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International, 21 Eylül itibarıyla Hindistan vize hizmetlerinin, ikinci bir bildiriye kadar, askıya alındığını açıklamıştı.

Nijjar'ın öldürülmesi ve Trudeau'nun iddiaları

Hindistan tarafından yayımlanan 40 teröristin isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı Sih örgütü KLF'nin yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da vurularak öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada, Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu iddia etmişti.

İki ülke dün, çıkan anlaşmazlık sonrasında karşılıklı olarak üst düzey diplomatlarını sınır dışı etme kararı almıştı.

Hindistan Ulusal Soruşturma Ajansınca (NIA), 2022'de, Pencap'ın Jalandhar şehrinde Hindu bir din adamını öldürmekten aranan Nijjar, Hint devletine karşı KLF üyelerini eğitmek, finansal destek sağlamak, komplo kurmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek gibi suçlamalarla da karşı karşıyaydı.

Halistan Kurtuluş Gücü

"Sih ülkesi" anlamına gelen Halistan fikrini benimseyen örgüt, 1987'den bu yana Hindistan'da askeri ve diplomatik hedeflere saldırılar düzenlemenin yanı sıra Romanya'nın Yeni Delhi Maslahatgüzarı Liviu Radu'yu kaçırmasıyla biliniyor.

Hindistan, örgütün Pakistan destekli olduğunu ve Pakistan'dan silah yardımı aldığını iddia etse de örgütün İngiltere, İspanya ve Malezya'daki Sih diasporasından bağış topladığı biliniyor.

Örgüt, Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

KLF, Hindistan tarafından "terör örgütü" olarak tanımlanıyor.

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