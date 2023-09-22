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Dünya
AA 22.09.2023 06:03

İsrail ordusu, Nablus kentine baskın düzenleyerek bir evi ablukaya aldı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine baskın düzenleyerek bir Filistinliye ait evi ablukaya aldı.

İsrail ordusu, Nablus kentine baskın düzenleyerek bir evi ablukaya aldı

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerlerinin, Nablus'a baskın düzenleyip henüz kim olduğu bilinmeyen bir Filistinlinin evini ablukaya alması üzerine İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede çıktı.

İsrail güçleri, kendilerine karşılık veren Filistinlilere gerçek ve plastik mermiyle müdahale etti.

İsrail ordusu ile silahlı kişiler arasında karşılıklı silah ve patlama sesleri duyuldu.

İşgal altındaki Batı Şeria, aylardır İsrail ordusunun baskınları, Yahudi yerleşimcilerin saldırı ve hak ihlalleri nedeniyle ciddi gerilime sahne oluyor.

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İsrail Filistin Devleti Batı Şeria
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