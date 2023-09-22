Pakistan: Artan Hindu milliyetçiliği dalgası uluslararası toplum için endişe konusu

Dawn gazetesindeki habere göre, Kakar, Birleşmiş Milletler'in (BM) 78. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyinde (CFR) açıklamalarda bulundu.

Kakar, Müslüman karşıtlığından esinlenen artan Hindutva veya Hindu milliyetçiliğinin ABD dahil uluslararası toplum için derin bir endişe meselesi olduğunu ifade ederek, Hindutva ideologlarının bölgenin ötesine geçerek cesaretlendiklerini ve Kanada'da "Sih lider Hardeep Singh Nijjar'ın" öldürülmesinin bu uğursuz eğilimin bir yansıması olduğunu ifade etti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Hindu milliyetçiliği ideolojisini, Kanada'da öldürülen ayrılıkçı Sihler ile ilişkilendiren Kakar, Batı başkentlerinin ekonomik ve stratejik nedenlerden dolayı bu gerçeği görmezden gelmeyi tercih ettiğini vurguladı.

Kakar, Pakistan’ın Hindistan ile barışçıl ilişkiler kurma arzusunun devam ettiğine dikkati çekerek, bu arayışın Yeni Delhi hükümetinin karşılıklı samimiyetini gerektirdiğini belirtti.

Hindistan'ın 5 Ağustos 2019'da Cammu Keşmir’in özel statüsünü kaldırmasına atıfta bulunan Kakar, Yeni Delhi’nin adımlarının tüm bölgeyi karanlığa sürüklediğini dile getirdi.

Kakar, Cammu Keşmir'de kötüleşen insan hakları ihlallerinden endişe duyduklarını ifade ederek, ABD'ye Cammu Keşmir sorununun barışçıl ve bölge halkının istekleri doğrultusunda çözümü için Hindistan üzerindeki nüfuzunu kullanma çağrısında bulundu.

"Herhangi bir politik kampta yer almak istemiyoruz"

Güçlü Pakistan-ABD ilişkisinin Güney Asya ve ötesinde istikrar ve ilerleme için bir güç olabileceğini belirten Kakar, İslamabad'ın, Washington ve barışçıl, müreffeh dünya vizyonuna sahip tüm partnerler ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Pakistan'ın hem ABD hem de Çin ile ilişkilerini sürdürme kararlılığına dikkati çeken Kakar, ülkesinin herhangi bir politik kampta yer almak istemediğini kaydetti.