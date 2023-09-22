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Dünya
AA 22.09.2023 19:40

Kolombiya'da polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde, polis karakoluna bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda bir kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Kolombiya'da polis karakoluna bomba yüklü araçla saldırı
[Fotoğraf: AP (Arşiv)]

Kolombiya'nın Jamundi kasabasına bağlı Potrerito semtindeki polis karakoluna, bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi.

Yerel basına açıklamalarda bulunan Jamundi Belediye Başkanı Andres Felipe Ramirez, saldırıda 1 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı sert şekilde kınayan Ramirez, "Suç faaliyetlerin arttığına dair uyarıların olduğu yere odaklanmalıyız, istihbarat eksikliği var." ifadesini kullandı.

"Hükümet olarak gerekeni yapacağız"

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, saldırıyı kınayarak, "Jamundi'de menfur bir saldırı oldu. Yasa dışı ekonomileri hedef almaya devam edeceğiz ve bunun tepkisi de şiddet eylemleri oluyor. Teslim olmayacağız. Kamu gücü bölgeyi askeri olarak ele geçirmeli ve hükümet olarak da gerekeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede en son 20 Eylül'de Cauca'nın kuzeyindeki, polis karakolları ve askeri üsler bomba yüklü araçla eş zamanlı hedef alınmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırıdan bölgede etkili olduğu bilinen eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları sorumlu tutuluyor.

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