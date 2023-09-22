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Dünya
AA 22.09.2023 18:15

İngiltere'de 2022'de sıcak hava nedeniyle 4 bin 507 kişi öldü

İngiltere'de geçen yıl hava sıcaklığına bağlı nedenlerle 4 bin 507 kişi hayatını kaybetti.

İngiltere'de 2022'de sıcak hava nedeniyle 4 bin 507 kişi öldü

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), 1988-2022'de İngiltere ve Galler'de hava sıcaklığıyla bağlantılı ölüm ve hastaneye yatış riskine ilişkin analiz yayımladı.

Analize göre, sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısı 32 yılda iki kattan fazla arttı.

Ülkede termometrelerin 40 derecenin aşıldığını gösterdiği 2022'nin en sıcak günlerinde, sıcaklıkla bağlantılı 4 bin 507 kişi öldü.

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Bunun, "kayıtlardaki en yüksek rakam" olduğu vurgulandı.

En yüksek ölüm riski Londra'da

En yüksek ölüm riskinin, sıcaklıkların 29 derecenin üzerine çıktığı başkent Londra'da görüldüğü aktarıldı.

Uluslararası kamu sağlığı uzmanlarından oluşan bir grubun geçen yıl yayımladığı araştırmada, Avrupa'da 30 Mayıs-4 Eylül 2022 döneminde 61 bin 672 kişinin sıcaklığa bağlı nedenlerden hayatını kaybettiği, en çok ölümün İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz'de görüldüğü kaydedilmişti.

İngiliz Meteoroloji Kurumundan (Met Office) 19 Temmuz 2022'de yapılan açıklamada, ülkede hava sıcaklığının 40,2 derece olarak kaydedildiği, bunun "İngiltere tarihinde bu zamana kadar ölçülen en yüksek sıcaklık" olduğu belirtilmişti.

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