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Dünya
AA 22.09.2023 17:40

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Le Pen AB fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandı

Fransa'da savcılık, Avrupa Birliği'nin fonlarını zimmetine geçirdiği gerekçesiyle aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi milletvekili Marine Le Pen hakkında dava açılmasını talep etti.

Fransa'da aşırı sağcı siyasetçi Le Pen AB fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandı

Fransa'da Paris Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, savcılık, Avrupa Parlamentosu'nda (AP) "hayali istihdamlarla" ilgili yürütülen soruşturma kapsamında çok sayıda kişi hakkında dava açılmasını talep etti.

Savcılık, Le Pen ve babası Jean-Marie Le Pen de dahil 11 Ulusal Cephe (FN) partili AP milletvekilleri hakkındaAvrupa Birliği'ye (AB) ait fonları kötüye kullandığı ve "suçu gizlediği" gerekçesiyle dava açılmasını istedi.

Ayrıca savcılık, Le Pen ve Jean-Marie Le Pen'de dahil 6 kişinin kamu fonlarının zimmete geçirilmesinde suç ortaklığı yapmaktan da yargılanmasını istedi.

Söz konusu suçlar için 10 yıl hapis cezası ve 1 milyon avro veya zimmete geçirilen meblağının iki katı para cezası bulunuyor.

Le Pen'in, AP milletvekilli olduğu dönemde 2 kişiye hayali danışmanlık hizmetleri nedeniyle AP fonlarıyla maaş ödediği iddia ediliyor.

Le Pen dahil ve FN partili bazı AP milletvekilleri hakkında 2004-2016 yıllarında AP'de "hayali istihdam" oluşturduğu iddiasıyla ilgili Fransa'da 2015'te soruşturma açılmıştı.

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