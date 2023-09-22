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Dünya
AA 22.09.2023 17:16

Fransa'da kıyafeti yüzünden derslere alınmayan Müslüman öğrenci, gördüğü ayrımcılığı BM'ye taşıdı

Fransa'da yeni nesil kimono (önü açık uzun elbise) giydiği için derslere katılmasına izin verilmeyen Müslüman öğrenci, maruz kaldığı "ayrımcılık" nedeniyle bu ülke hakkında Birleşmiş Milletlere (BM) şikayette bulundu.

Fransa'da kıyafeti yüzünden derslere alınmayan Müslüman öğrenci, gördüğü ayrımcılığı BM'ye taşıdı

Fransa'da birçok öğrencinin yeni nesil kimono, uzun gömlek veya bol elbiseler giydiği için derslerden mahrum edilmesinin ardından okullarda abaya (uzun elbise) yasağı başka bir boyut kazandı.

Lyon kentinde yaşayan 15 yaşındaki Müslüman öğrenci, özellikle "dini aidiyeti gerekçesiyle maruz kaldığı ayrımcılık" nedeniyle BM Irkçılıkla Mücadele Raportörü Ashwini K.P.'ye şikayet dilekçesi gönderdi.

Öğrenci, Fransa'ya yönelik şikayet başvurusunu avukatı Nabil Boudi aracılığıyla gerçekleştirdi.

Dilekçede, Fransa Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın okullarda getirdiği abaya yasağı eleştirilirken "Başta Eğitim Bakanlığı olmak üzere, Fransız hükümetinin kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı önlemek için gerekli adımları atmadığını düşünüyoruz" sözlerine yer verdi.

Fransa'nın ayrımcılığı yasaklayan uluslararası anlaşma ve sözleşmeleri imzaladığı hatırlatılan dilekçede, bu ülkede özellikle Müslüman kadınların kıyafetine yönelik siyasi saldırıların ve yasalar nezdindeki saldırıların tarihçesi hatırlatıldı.

Dilekçede, Fransız makamları, özellikle yabancı asıllı ve Müslüman genç kızlara karşı ayrımcı eylemlere sebebiyet veren normlar uyguladığı gerekçesiyle eleştirildi.

5 Eylül'de kimono giydiği için sınıftan çıkarılarak derslere katılmasına izin verilmeyen kız öğrenci, "dini aidiyeti nedeniyle ayrımcılığa uğradığı" gerekçesiyle Lyon Cumhuriyet Savcılığına da şikayette bulunmuştu.

Fransa'da devlet okullarında abaya giyilmesi yasaklanıyor
Fransa'da devlet okullarında abaya giyilmesi yasaklanıyor

Fransa'da tartışmalı abaya yasağı kararı

Fransa Eğitim Bakanı Attal'ın, 27 Ağustos'ta abaya ve entari tarzı uzun elbiselerin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda giyilmesine müsaade etmeyeceğini açıklaması tartışmalara neden olmuştu.

Attal, 31 Ağustos'ta konuk olduğu France Inter radyosunda, yeni eğitim öğretim dönemi itibarıyla kızların giydiği abayaların yanı sıra erkeklerin giydiği entarilerin de yasaklanacağını açıklamıştı.

Abaya yasağı kararı, Müslüman hakları için mücadele eden ADM Derneği tarafından temel özgürlüklere aykırı olduğu gerekçesiyle Danıştay'a taşınmıştı.

Attal, 4 Eylül'de okula abaya ile gelen 298 öğrenci tespit edildiğini, bu öğrencilerden 67'sinin ise yasağa uymadığı için evlerine gönderildiğini söylemişti.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.

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