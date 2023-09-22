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Dünya
İHA 22.09.2023 16:07

Filipinler’de yanardağın püskürttüğü duman şehirleri kapladı

Filipinler’in Luzon Ada’sındaki Taal Yanardağı’nın püskürttüğü duman şehirlerde gökyüzünü kapladı. Hava kalitesinin düşmesi nedeniyle okullarda eğitime ara verildi.

Filipinler’in Luzon Ada’sında başkent Manila yakınlarındaki Taal Yanardağı, duman püskürtmeye başladı.

Çevre şehirlerde gökyüzünün dumanla kaplanması sonucu hava kalitesi ve görüş mesafesi düştü.

Cavite, Laguna, Batangas ve Manila’daki şehir ve kasabalarda eğitime ara verilirken, yanardağ çevresindeki bölgelerde yaşayanlara evlerinden çıkmamaları çağrısı yapıldı.

Filipinler Volkanoloji Ve Sismoloji Enstitüsü, yanardağdaki hareketlilik nedeniyle volkanik gazların yayıldığı uyarısında bulunarak, 1’inci seviyede alarma geçti.

Ülkedeki havacılık otoritesi pilotlara, meydana gelebilecek ani patlamalar nedeniyle yanardağ yakınlarında uçmaktan kaçınmaları çağrısında bulundu.

Ülkedeki en aktif yanardağlardan biri olan Taal Yanardağı, Ocak 2020'de 15 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürtmesi nedeniyle 100 binden fazla kişi tahliye edilmişti.

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