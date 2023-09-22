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Dünya
AA 22.09.2023 15:37

Rus donanmasının Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı

Rusya’nın ilhak ettiği Kırım Yarımadası'ndaki Sivastopol’de Rus Karadeniz Donanmasının karargahına füze saldırısı düzenlendiği duyuruldu.

Rus donanmasının Sivastopol’deki karargahına füze saldırısı
[Temsili Fotoğraf: Reuters Arşiv]

Sözde Sivastopol Valisi Mihail Razvojayev sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Düşman, donanma karargahına füze saldırısı düzenledi. Lunaçarskiy Tiyatrosu’nun yanına parça düştü” ifadelerini kullandı.

Tüm acil servis hizmetlerinin olay yerine sevk edildiği bilgisini paylaşan Razvojayev, zayiatla ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Halkı sükunete çağıran Razvojayev, olay yeriyle ilgili sosyal medyada fotoğraf ve video paylaşılmamasını istedi.

Razvojayev, ikinci bir açıklamayla yeni bir füze saldırısı olabileceğini duyurarak, vatandaşlara şehir merkezine gelmemeleri ve binalardan çıkmamaları çağrısı yaptı.

Rusya, 2014'te Kırım ve Sivastopol'ü Ukrayna'dan yasa dışı olarak ilhak etmişti.

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