Ünlü güzellik uzmanı Rus ajanı çıktı

İngiltere'de güzellik uzmanı olarak büyük üne sahip Bulgaristan vatandaşı Vanya Gaberova, 'Rusya adına ajanlık' yapmakla suçlandı.

İngiltere'deki güvenlik soruşturması kapsamında tutuklanan Gaberova, devlet sırlarını ele geçirmeye çalışmakla suçlanıyor.

Ülkede yıllardır güzellik uzmanı olarak ün kazanan ve ödüller alan Vanya Gaberova'nın ajanlıkla suçlanması insanlarda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Bilgileri Rusya'ya aktarıyordu

Pretty Woman isimli bir güzellik firmasının sahibi olan 29 yaşındaki Gaberova’nın özellikle kirpik bakımı üzerine verdiği eğitimlerle İngiltere, Bulgaristan ve Rusya’da birçok ödül kazandığı ortaya çıktı.

2020-2023 yılları arasında “düşman devletlerin işine yarayacak gizli bilgiler edinmeye çalışma” suçlamasıyla gözaltına alınan isimler arasında Gaberova’nın yanı sıra Orlin Russev, Bizer Cambazov, Katrin İvanova ve İvan Stoyanov bulunuyor.

Şüpheliler gelecek hafta mahkemeye çıkacak.

Yaşadığı Acton bölgesinde “yetenekli bir güzellik uzmanı” olarak tanınan Gaberova, elde ettiği hassas bilgileri üyesi olduğu gizli istihbarat ağı aracılığıyla Rusya’ya aktarmakla suçlanıyor.