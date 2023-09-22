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Dünya
İHA 22.09.2023 17:24

İsveç'te silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı

İsveç'in Sandviken kentine bağlı bir kasabadaki restorana dün gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

İsveç'te silahlı saldırı: 2 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

İsveç'in Sandviken kentinin doğusundaki küçük bir kasabada bulunan restorana dün silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganın tek başına hareket ettiği olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Stockholm'ün 190 kilometre kuzeyindeki Sandviken kentine bağlı kasabada yaşanan saldırıda hayatını kaybedenlerden birinin 70 yaşlarında, yaralıların ise restoranda bulunan müşteri olduğu aktarıldı.

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ölenlerden 20'li yaşlardaki kişinin asıl hedef olduğuna inanıyoruz. Diğer 3 kişinin de orada tesadüfen olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Sözcü, saldırganın suç çetesiyle bağlantıları olabileceğini bildirirken, konuya ilişkin detaylı açıklama yapmadı. Saldırgan ise henüz yakalanmadı.

İsveç'te çete suçları artıyor

İsveç, son yıllarda artış gösteren silahlı saldırı ve bombalama olayları dalgasıyla sarsılıyor.

Seçim kampanyalarında, artan çete bağlantılı suçlarla mücadele sözü veren ve seçimleri kazanan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, saldırıyı kınayarak, "Çetelerin savaşı yeterince kötü, ancak tamamen masum insanların ateş hattına düşmesi kesinlikle korkunç" dedi.

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